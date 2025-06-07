7 июн. 2025 г., 19:21
??????? ID: 85854810
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2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран заявил о получении обширных стратегических данных Израиля

7 июн. 2025 г., 19:21
??????? ID: 85854810
Иран заявил о получении обширных стратегических данных Израиля

Тегеран, 7 июня, ИРНА — По сообщениям информированных источников, разведывательные службы Ирана получили огромный объем стратегической и конфиденциальной информации и документов израильского режима, включая тысячи документов, относящихся к его атомным проектам и объектам.

Источники сообщили, что, хотя операция по получению указанных документов была проведена некоторое время назад, чрезвычайно большой объем документов и необходимость безопасной переправки всего груза на территорию страны привели к информационному молчанию до тех пор, пока не было обеспечено поступление всех материалов в предназначенные для них охраняемые места.

Информированные источники сообщили агентству IRIB News, что объём документов настолько велик, что только их изучение и просмотр изображений и видеоматериалов заняли значительное время.

2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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