Иран заявил о получении обширных стратегических данных Израиля

Источники сообщили, что, хотя операция по получению указанных документов была проведена некоторое время назад, чрезвычайно большой объем документов и необходимость безопасной переправки всего груза на территорию страны привели к информационному молчанию до тех пор, пока не было обеспечено поступление всех материалов в предназначенные для них охраняемые места.

Информированные источники сообщили агентству IRIB News, что объём документов настолько велик, что только их изучение и просмотр изображений и видеоматериалов заняли значительное время.