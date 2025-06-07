7 июн. 2025 г., 19:38
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили региональные события и поздравили с Курбан-байрамом

7 июн. 2025 г., 19:38
??????? ID: 85854822
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили региональные события и поздравили с Курбан-байрамом

Тегеран, 7 июня, ИРНА — Сегодня в ходе телефонного разговора заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар поздравил министра иностранных дел Исламской Республики Иран Аббаса Аракчи с наступлением благословенного праздника Курбан-байрам (Ид аль-Адха), пожелав процветания правительству и народу Ирана.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств Ирана и Пакистана обменялись мнениями о последних региональных и международных событиях, включая недавние агрессивные действия сионистского режима против Ливана и Сирии. Они также подчеркнули необходимость единства исламской уммы и пожелали добра и счастья всем мусульманам мира.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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