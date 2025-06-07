Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили региональные события и поздравили с Курбан-байрамом

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств Ирана и Пакистана обменялись мнениями о последних региональных и международных событиях, включая недавние агрессивные действия сионистского режима против Ливана и Сирии. Они также подчеркнули необходимость единства исламской уммы и пожелали добра и счастья всем мусульманам мира.