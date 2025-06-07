Пезешкиян: Исламские страны могут достичь развития и процветания через совместное использование потенциала

Пезешкиян, ссылаясь на общие культурные, исторические и схожие взгляды Ирана и Казахстана, заявил: "Мы готовы расширять наши отношения с Казахстаном во всех областях. Будущее двусторонних отношений зависит от общей решимости и воли к построению светлого будущего, основанного на мире, безопасности и благосостоянии для региона и всего мира."

В свою очередь, Мурат Нуртлеу подтвердил: "У нас есть серьезная воля к укреплению отношений с Ираном в политическом, экономическом и региональном измерениях."