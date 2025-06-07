7 июн. 2025 г., 17:19
Новости ID: 85854729
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Пезешкиян: Исламские страны могут достичь развития и процветания через совместное использование потенциала

7 июн. 2025 г., 17:19
Новости ID: 85854729
Пезешкиян: Исламские страны могут достичь развития и процветания через совместное использование потенциала

Тегеран, 7 июня, ИРНА — Президент Ирана Масъуд Пезешкиян в телефонном разговоре с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу подчеркнул, что исламские страны, объединив свои возможности, могут обеспечить развитие, прогресс и благосостояние для своих обществ. Он также отметил, что будущее двусторонних отношений зависит от общей решимости построить светлое будущее.

Пезешкиян, ссылаясь на общие культурные, исторические и схожие взгляды Ирана и Казахстана, заявил: "Мы готовы расширять наши отношения с Казахстаном во всех областях. Будущее двусторонних отношений зависит от общей решимости и воли к построению светлого будущего, основанного на мире, безопасности и благосостоянии для региона и всего мира."

В свою очередь, Мурат Нуртлеу подтвердил: "У нас есть серьезная воля к укреплению отношений с Ираном в политическом, экономическом и региональном измерениях."

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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