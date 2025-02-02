Железнодорожный коридор Ирана – самый безопасный путь к открытым водам

Оналбаев на встрече с генеральным директором Железных дорог Ирана заявил о необходимости продолжения заседаний для достижения намеченных между двумя странами целей.

Двусторонняя встреча генерального директора Железных дорог с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Иране прошла с акцентом на расширение сотрудничества для достижения пропускной способности в пять миллионов тонн грузов в год через железнодорожный коридор Ирана.

«Пропускная способность в пять миллионов тонн грузов по железнодорожному маршруту Ирана была установлена, и стороны будут стремиться к достижению этого показателя в течение следующих пяти лет», - подчеркнул Закери, указав на результаты прошлых заседаний между руководителями железных дорог двух стран.