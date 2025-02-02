2 февр. 2025 г., 10:18
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Железнодорожный коридор Ирана – самый безопасный путь к открытым водам

2 февр. 2025 г., 10:18
Новости ID: 85737417
Железнодорожный коридор Ирана – самый безопасный путь к открытым водам

Тегеран, 2 февраля, ИРНА – Железнодорожный коридор Ирана является самым безопасным и ближайшим маршрутом для транспортировки грузов к открытым водам. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Иране Онталап Оналбаев на встрече с гендиректором Железных дорог Ирана Джабарали Закери.

Оналбаев на встрече с генеральным директором Железных дорог Ирана заявил о необходимости продолжения заседаний для достижения намеченных между двумя странами целей.

Двусторонняя встреча генерального директора Железных дорог с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Иране прошла с акцентом на расширение сотрудничества для достижения пропускной способности в пять миллионов тонн грузов в год через железнодорожный коридор Ирана.

«Пропускная способность в пять миллионов тонн грузов по железнодорожному маршруту Ирана была установлена, и стороны будут стремиться к достижению этого показателя в течение следующих пяти лет», - подчеркнул Закери, указав на результаты прошлых заседаний между руководителями железных дорог двух стран.

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