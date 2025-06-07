7 июн. 2025 г., 14:03
Новости ID: 85854514
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Представитель ЮНИФИЛ: Атаки Израиля на Ливан угрожают хрупкой стабильности региона

7 июн. 2025 г., 14:03
Новости ID: 85854514
Представитель ЮНИФИЛ: Атаки Израиля на Ливан угрожают хрупкой стабильности региона

Тегеран, 7 июня, ИРНА - Андреа Тененти, представитель Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ), назвал атаки сионистского режима на Ливан, особенно на Дахию (пригород Бейрута), дестабилизирующим фактором для региона.

Он охарактеризовал эти атаки как опасное действие, заявив: "Это не только нарушение суверенитета Ливана и резолюции 1701, но и серьезная угроза для хрупкой стабильности, которая установилась в этом напряженном регионе после соглашения о прекращении огня."

Представитель ЮНИФИЛ предупредил: "Эти атаки не только приведут к эскалации напряженности и конфликта, но и сделают ситуацию чрезвычайно опасной в регионе, который находится в состоянии войны уже пятнадцать месяцев."

Тененти добавил: "Мы продолжаем выполнять свои обязанности в соответствии с резолюцией 1701 и, помимо помощи ливанской армии в ее полном развертывании в стране, призываем израильскую армию вывести свои силы из районов, которые она занимает на юге Ливана."

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Похожие новости

Ваш комментарий

You are replying to: .