Представитель ЮНИФИЛ: Атаки Израиля на Ливан угрожают хрупкой стабильности региона

Он охарактеризовал эти атаки как опасное действие, заявив: "Это не только нарушение суверенитета Ливана и резолюции 1701, но и серьезная угроза для хрупкой стабильности, которая установилась в этом напряженном регионе после соглашения о прекращении огня."

Представитель ЮНИФИЛ предупредил: "Эти атаки не только приведут к эскалации напряженности и конфликта, но и сделают ситуацию чрезвычайно опасной в регионе, который находится в состоянии войны уже пятнадцать месяцев."

Тененти добавил: "Мы продолжаем выполнять свои обязанности в соответствии с резолюцией 1701 и, помимо помощи ливанской армии в ее полном развертывании в стране, призываем израильскую армию вывести свои силы из районов, которые она занимает на юге Ливана."