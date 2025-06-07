Израильский эксперт: Саудовская Аравия изменила свою политику в отношении Ирана, вопреки ожиданиям Израиля

Как сообщает ИРНА, Дани Ситринович, старший израильский эксперт по иранским вопросам, написал об ошибочных представлениях израильских экспертов и лидеров относительно политики Саудовской Аравии в отношении Ирана:

"В полном противоречии с 2015 годом, когда Израиль и Саудовская Аравия выступали против любого соглашения с Ираном, сегодня только Израиль призывает к нападению на Иран. Саудовцы находятся в процессе постоянного снижения напряжённости с Тегераном, и они, наряду со странами Персидского залива, очень боятся последствий нападения на Иран."