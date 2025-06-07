7 июн. 2025 г., 19:57
??????? ID: 85854834
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Израильский эксперт: Саудовская Аравия изменила свою политику в отношении Ирана, вопреки ожиданиям Израиля

7 июн. 2025 г., 19:57
??????? ID: 85854834
Израильский эксперт: Саудовская Аравия изменила свою политику в отношении Ирана, вопреки ожиданиям Израиля

Тегеран, 7 июня, ИРНА — По мнению сионистских экспертов и аналитиков, арабские страны, в частности Саудовская Аравия, вопреки тенденциям последних лет, взяли курс на снижение напряжённости с Ираном. В связи с этим, лидеры израильского режима больше не могут рассчитывать на помощь таких стран, как Саудовская Аравия, в своих планах по эскалации напряжённости против Ирана.

Как сообщает ИРНА, Дани Ситринович, старший израильский эксперт по иранским вопросам, написал об ошибочных представлениях израильских экспертов и лидеров относительно политики Саудовской Аравии в отношении Ирана:

"В полном противоречии с 2015 годом, когда Израиль и Саудовская Аравия выступали против любого соглашения с Ираном, сегодня только Израиль призывает к нападению на Иран. Саудовцы находятся в процессе постоянного снижения напряжённости с Тегераном, и они, наряду со странами Персидского залива, очень боятся последствий нападения на Иран."

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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