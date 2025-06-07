Заболоченные земли в плену "Фиолетового дьявола": Воды, умирающие в тишине!

Болото Агузбен в Баболе столкнулось с серьёзной угрозой со стороны водяного гиацинта (Eichhornia crassipes) – молчаливого убийцы водных экосистем, известного также как "фиолетовый дьявол". Это инвазивное растение, родом из бассейна Амазонки, бесконтрольно разрослось, заняв обширную часть поверхности болота.