Заболоченные земли в плену "Фиолетового дьявола": Воды, умирающие в тишине!

Болото Агузбен в Баболе столкнулось с серьёзной угрозой со стороны водяного гиацинта (Eichhornia crassipes) – молчаливого убийцы водных экосистем, известного также как "фиолетовый дьявол". Это инвазивное растение, родом из бассейна Амазонки, бесконтрольно разрослось, заняв обширную часть поверхности болота.
7 июн. 2025 г., 14:46
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