Прибытие первой группы перелетных птиц в болота Мазандарана

Куроуш Рабии в интервью IRNA сказал: «Водохранилища и болота Мазандарана, учитывая их географическое местоположение как пункта для некоторых видов перелетных птиц, а также прибытие групп зимующих птиц, принимают различные группы птиц в последние дни».

Он добавил: «Обычно с середины августа группы различных видов птиц, которые выводят птенцов в болотах других частей страны и пролетают через Мазандаран, чтобы добраться до мест зимовки, временно останавливаются в болотах и водохранилищах Мазандарана, и в последние дни некоторые из этих птиц прибыли в Мазандаран и спустились в болото Миянкале и некоторые водохранилища провинции».

Этот эколог отметил, что согласно наблюдениям, в настоящее время в болота Мазандарана прибыли группы птиц, таких как цапли, бакланы и выпи.