13 сент. 2024 г., 20:36
Новости ID: 85595331
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Прибытие первой группы перелетных птиц в болота Мазандарана

13 сент. 2024 г., 20:36
Новости ID: 85595331
Прибытие первой группы перелетных птиц в болота Мазандарана

Тегеран, 13 сентября, ИРНА - Глава отдела надзора за дикой природой Генерального управления охраны окружающей среды Мазандарана объявил о прибытии первой группы перелетных птиц в водохранилища и болота Фарейдункенара и Миянкале в этой провинции.

Куроуш Рабии в интервью IRNA сказал: «Водохранилища и болота Мазандарана, учитывая их географическое местоположение как пункта для некоторых видов перелетных птиц, а также прибытие групп зимующих птиц, принимают различные группы птиц в последние дни».

Он добавил: «Обычно с середины августа группы различных видов птиц, которые выводят птенцов в болотах других частей страны и пролетают через Мазандаран, чтобы добраться до мест зимовки, временно останавливаются в болотах и водохранилищах Мазандарана, и в последние дни некоторые из этих птиц прибыли в Мазандаран и спустились в болото Миянкале и некоторые водохранилища провинции».

Этот эколог отметил, что согласно наблюдениям, в настоящее время в болота Мазандарана прибыли группы птиц, таких как цапли, бакланы и выпи.

2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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