Как сообщает в субботу ИРНА, этот американский аналитический центр, заявив, что примирение Илона Маска и Дональда Трампа теперь невозможно, добавил: "Властные действия Маска – который напал на 'большой и красивый законопроект Трампа', чтобы захватить базу сторонников движения 'Сделаем Америку снова великой' (MAGA) – превратились в политическую борьбу один на один между двумя миллиардерами" (Трамп занимает 691-е место в списке Forbes с состоянием около 5,4 миллиарда долларов, а Маск – 1-е место с состоянием около 400 миллиардов долларов).

В докладе подчеркивается: "критика Маска в адрес этого законопроекта абсолютно уместна. Этот законопроект действительно катастрофичен. Бюджетное управление Конгресса подсчитало, что законопроект добавит ещё 2,4 триллиона долларов к федеральному дефициту в течение следующего десятилетия – хотя эта цифра, возможно, занижена... Но в конце концов, дефицит бюджета где-то проявит себя. Сейчас США тратят больше на обслуживание своего долга, чем на бюджет Пентагона".

"Национальный Интерес" назвал законопроект лишь видимой причиной этой вражды, заявив: "Битва между Маском и Трампом носит характер личной схватки. Маск, как он отметил в твите на платформе X, имеет около 40 лет, чтобы продолжать жить и оказывать влияние. В отличие от него, у Трампа осталось всего несколько лет – если предположить, что он будет придерживаться положений Конституции и не будет баллотироваться на третий президентский срок."

Тем не менее, по крайней мере в нынешних условиях, Трамп пережил гораздо более серьёзные препятствия и кризисы, чем Маск: от двух импичментов до попытки покушения на него, а также ряда обвинительных актов и уголовных приговоров.