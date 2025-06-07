В беседе с корреспондентом ИРНА заместитель руководителя Россотрудничества, отвечая на вопрос о целях предстоящей Российской культурной недели в Иране, заявил: "Отношения между Тегераном и Москвой динамично развиваются, и это событие проводится для углубления взаимопонимания между народами."
Россия: достижения Ирана привлекают российских студентов
Тегеран, 7 июня, ИРНА — Заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) выразил удовлетворение ростом числа иранских студентов, обучающихся в России. Он также отметил, что "некоторые наши молодые люди также стремятся получить образование в Иране", что свидетельствует о взаимном интересе.
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