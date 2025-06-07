7 июн. 2025 г., 12:16
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Европейцы обеспокоены информационной зависимостью от США при администрации Трампа

7 июн. 2025 г., 12:16
??????? ID: 85854344
Европейцы обеспокоены информационной зависимостью от США при администрации Трампа

Тегеран, 7 июня, ИРНА - Вашингтон пост сообщает, что за последние семь месяцев, на фоне возвращения Дональда Трампа к власти, некоторые европейские страны всё больше обеспокоены своей уязвимостью из-за информационной зависимости от США.

По данным издания, в прошлом году Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предоставило немецкой разведывательной службе тревожную информацию о том, что Россия планирует покушение на генерального директора крупнейшего немецкого производителя оружия.

По словам официальных лиц, немецкие спецслужбы начали проверять свои источники для получения дополнительной информации по этому вопросу, включая проверку наличия российских агентов для такой операции. Однако год спустя, как сообщили официальные лица, пожелавшие остаться анонимными из-за деликатности обсуждаемой информации, понимание Германией этой угрозы до сих пор почти полностью основывается на данных, предоставленных ЦРУ.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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