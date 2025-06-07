Европейцы обеспокоены информационной зависимостью от США при администрации Трампа

По данным издания, в прошлом году Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предоставило немецкой разведывательной службе тревожную информацию о том, что Россия планирует покушение на генерального директора крупнейшего немецкого производителя оружия.

По словам официальных лиц, немецкие спецслужбы начали проверять свои источники для получения дополнительной информации по этому вопросу, включая проверку наличия российских агентов для такой операции. Однако год спустя, как сообщили официальные лица, пожелавшие остаться анонимными из-за деликатности обсуждаемой информации, понимание Германией этой угрозы до сих пор почти полностью основывается на данных, предоставленных ЦРУ.