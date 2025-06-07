Иран заявил о безоговорочной поддержке полноправного членства Палестины в Международной организации труда

В заявлении говорится: "Эти действия представляют собой серьёзное нарушение международного гуманитарного права и должны быть решительно осуждены. Мы категорически осуждаем военные преступления израильского режима против палестинского народа, включая целенаправленные атаки на больницы, сотрудников гуманитарных организаций и журналистов. Более 280 сотрудников ООН, 200 журналистов и 1000 медицинских работников были убиты. Эти действия, наряду с систематическим разрушением экономической и социальной инфраструктуры Газы, демонстрируют преднамеренную кампанию этнической чистки и геноцида, которую международное сообщество не должно терпеть."

Также подчёркивается: "Исламская Республика Иран твёрдо стоит на стороне угнетённого народа Палестины и Газы и обязуется оставаться с ними до тех пор, пока справедливость, мир и достоинство не будут полностью восстановлены. Мы призываем международное сообщество выполнить свою коллективную ответственность по поддержке восстановления Палестины и добиваться устойчивого политического решения, основанного на принципе двух государств, как это подтверждено резолюциями ООН, чтобы палестинцы могли жить в мире, безопасности и процветании. Путь к устойчивому миру лежит через социальную справедливость, и Иран будет продолжать непоколебимо поддерживать палестинское дело."