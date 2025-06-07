Иранский парламентарий: принцип обогащения урана не подлежит обсуждению

«Недавно Верховный лидер сделал ряд важных и заслуживающих внимания заявлений относительно ядерной промышленности исламского Ирана. Безусловно, это отражает ясную, прозрачную и решительную позицию Исламской Республики Иран, и мы неоднократно заявляли по поводу нашей ядерной программы, что не вынесем на стол переговоров сам принцип существования ядерной промышленности и обогащения урана», - заявил Азизи в интервью корреспонденту ИРНА.

Парламентарий добавил, что в этом вопросе Тегеран будет руководствоваться национальными интересами. Он также подчеркнул важность использования всех имеющихся возможностей для сохранения, поддержания и развития ядерной промышленности.