7 июн. 2025 г., 13:45
Journalist ID: 5621
Новости ID: 85854489
T T
0 Persons

Теги

Иранский парламентарий: принцип обогащения урана не подлежит обсуждению

7 июн. 2025 г., 13:45
Новости ID: 85854489
Иранский парламентарий: принцип обогащения урана не подлежит обсуждению

Тегеран, 7 июня, ИРНА – Мы не вынесем на переговоры сам принцип существования ядерной промышленности и обогащения урана. Несомненно, сохранение, поддержание и развитие ядерных технологий являются одними из важнейших целей страны, и они ни в коем случае не подлежат обсуждению. Такое заявение сделал глава комиссии по вопросам национальной безопасности и внешней политики Исламского консультативного совета (Меджлиса) Эбрахим Азизи.

«Недавно Верховный лидер сделал ряд важных и заслуживающих внимания заявлений относительно ядерной промышленности исламского Ирана. Безусловно, это отражает ясную, прозрачную и решительную позицию Исламской Республики Иран, и мы неоднократно заявляли по поводу нашей ядерной программы, что не вынесем на стол переговоров сам принцип существования ядерной промышленности и обогащения урана», - заявил Азизи в интервью корреспонденту ИРНА.

Парламентарий добавил, что в этом вопросе Тегеран будет руководствоваться национальными интересами. Он также подчеркнул важность использования всех имеющихся возможностей для сохранения, поддержания и развития ядерной промышленности.

0 Persons

Теги

Ваш комментарий

You are replying to: .