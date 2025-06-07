Газета "Рай аль-Яум" задается вопросом: Причастен ли Моссад к атакам украинских беспилотников на российские аэродромы?

Газета отмечает поразительное сходство этой операции с израильскими атаками на объекты в Исфахане. Военные эксперты полагают, что такой уровень точности и сложности указывает на возможное участие разведывательных служб, таких как Моссад. Необычное молчание израильских официальных лиц по поводу этой атаки усиливает эти предположения.

"Рай аль-Яум" продолжает: "Несмотря на заявления Украины о взятии ответственности, многие эксперты считают, что Киев не в состоянии самостоятельно осуществить такую сложную операцию. Это событие может быть признаком расширения прокси-войны в регионе и появления новых игроков на поле боя."