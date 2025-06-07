7 июн. 2025 г., 20:08
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Газета "Рай аль-Яум" задается вопросом: Причастен ли Моссад к атакам украинских беспилотников на российские аэродромы?

7 июн. 2025 г., 20:08
??????? ID: 85854844
Газета "Рай аль-Яум" задается вопросом: Причастен ли Моссад к атакам украинских беспилотников на российские аэродромы?

Тегеран, 7 июня, ИРНА - "Рай аль-Яум" ставит под сомнение роль Украины как единственного организатора и исполнителя операции "Паутина", в ходе которой пять стратегических российских военных аэродромов подверглись скоординированной атаке десятков малых беспилотников.

Газета отмечает поразительное сходство этой операции с израильскими атаками на объекты в Исфахане. Военные эксперты полагают, что такой уровень точности и сложности указывает на возможное участие разведывательных служб, таких как Моссад. Необычное молчание израильских официальных лиц по поводу этой атаки усиливает эти предположения.

"Рай аль-Яум" продолжает: "Несмотря на заявления Украины о взятии ответственности, многие эксперты считают, что Киев не в состоянии самостоятельно осуществить такую сложную операцию. Это событие может быть признаком расширения прокси-войны в регионе и появления новых игроков на поле боя."

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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