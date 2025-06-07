Отсутствие доказательств отклонений подтверждает мирный характер ядерной программы Ирана

В пояснительном меморандуме Ирана говорится: "Отсутствие каких-либо доказательств отклонений в сторону военных целей вновь подтверждает мирный характер ядерной программы Ирана". Документ также указывает, что "Иран продолжает сотрудничать с Агентством по вопросам, связанным с обычным применением гарантий, и Агентство предпринимает обширные усилия по верификации в Иране в соответствии с ядерным топливным циклом и деятельностью Ирана".

Генеральный директор представил Совету управляющих доклад (в соответствии с GOV/2015/68), который включал "окончательную оценку" всех прошлых и текущих нерешенных вопросов. После этого доклада Совет управляющих в декабре 2015 года принял резолюцию (GOV/2015/72), в которой упоминался доклад Генерального директора и также указывалось, что "этот вопрос завершает рассмотрение данного пункта Советом". Недавний доклад Генерального директора явно противоречит окончательной оценке и резолюции GOV/2015/72.

В пояснительном меморандуме также отмечается: "Общепринятым ожиданием является то, что оценки Агентства должны основываться исключительно на подтвержденных, достоверных и неоспоримых источниках. Опора на неподтвержденную информацию, полученную из открытых источников, или информацию, предоставленную третьими сторонами, известными Секретариату, противоречит принципам объективности, беспристрастности и профессионализма, которые лежат в основе миссии МАГАТЭ."