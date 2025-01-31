Ареф подчеркнул необходимость противодействия односторонности для контроля над цифровой сферой и экономикой искусственного интеллекта

Мохаммад Реза Ареф, первый вице-президент, находящийся с визитом в Казахстане, в пятницу, на второй день своего визита, в своем выступлении на конференции «Алматы, Digital 2025» представил свои 5 предложений в области цифровой экономики и экономики искусственного интеллекта.

Соединение коммуникационной инфраструктуры, интеграция законов и упрощение регулирования в сфере цифровой экономики, сотрудничество в создании и развитии совместных платформ, противодействие односторонности для контроля над цифровой сферой и экономикой искусственного интеллекта, а также сотрудничество в разработке совместных цифровых продуктов и инструментов искусственного интеллекта для использования возможностей и потенциала стран-членов Евразийского экономического союза в развитии сотрудничества в области цифровой экономики были предложениями, представленными первым вице-президентом Исламской Республики Иран на этой конференции.

Ареф также подчеркнул в своем выступлении: «Пришло время, чтобы Иран и страны региона, путем интеграции и сотрудничества, заложили основы новой цифровой и промышленной эры».