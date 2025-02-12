Объем экспорта из таможни Джольфы увеличился на 39%

Али Бейсалам в среду в интервью ИРНА, заявив, что за 10 месяцев прошлого года из таможни Джольфы было экспортировано 264 863 тонны товаров на сумму 152 998 619 долларов, отметил: «Экспорт за первые 10 месяцев иранского года составил 336 668 тонн на сумму 212 959 454 доллара».

Он продолжил: «Основными экспортными товарами из таможни Джольфы являются нефтепродукты, облицовочный камень, кафель и керамика, доски и изделия из пластика».

Бейсалам отметил: «Странами назначения экспортных товаров из таможни Джольфы являются Турция, Азербайджанская Республика, Армения, Ирак, Россия, Грузия, Афганистан, Туркменистан и Казахстан».