Служба безопасности Кремля (ФСБ) в пятницу объявила, что шесть британских дипломатов в России обвиняются в шпионаже, и их дипломатические полномочия были аннулированы.

По словам российского государственного телевидения, представитель Службы безопасности Кремля сказал, что они будут высланы из России.

Служба безопасности Кремля утверждала, что получила документы, свидетельствующие о том, что этих людей отправило в Россию подразделение Министерства иностранных дел Великобритании "чья основная задача - навязать стратегическое поражение России", и они были вовлечены в сбор информации и диверсионную деятельность.

Это действие было предпринято спустя два дня после того, как США и Великобритания обязались предоставить Киеву дополнительную финансовую помощь в размере 1,35 миллиарда евро, и украинские должностные лица повторили свою просьбу об использовании ракет, предоставленных Западом, против целей глубоко внутри России.