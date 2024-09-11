Аракчи: Иран не отправлял баллистические ракеты в Россию

«Те, кто пристрастились к санкциям, должны спросить себя: как Иран может производить сложное оружие и, по вашим словам, продавать его?», - отметил он.
«Санкции - это не решение, а часть проблемы», - заключил он.
Тегеран, 11 сентября, ИРНА - Аббас Аракчи, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, ссылаясь на то, что США и Европа снова действовали, основываясь на ложной информации и порочной логике, написал на своей личной странице в соцсетях, что Иран не отправлял баллистические ракеты в Россию.
«Те, кто пристрастились к санкциям, должны спросить себя: как Иран может производить сложное оружие и, по вашим словам, продавать его?», - отметил он.
«Санкции - это не решение, а часть проблемы», - заключил он.
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