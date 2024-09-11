Иран и Бразилия подчеркнули укрепление политических, экономических и безопасностных отношений

Али Акбар Ахмадиян в ходе продолжающихся консультаций с высокопоставленными политическими и безопасностными официальными лицами, участвующими в Саммите безопасности БРИКС, в среду после обеда во время встречи с Специальным помощником Президента Бразилии подчеркнул дальнейшее развитие и углубление двустороннего сотрудничества в экономической и торговой сферах, науке, технологиях и передовых отраслях промышленности, а также сотрудничество в рамках БРИКС.

Встреча высокопоставленных представителей сферы безопасности стран-участниц БРИКС состоялась в среду с участием Али Акбара Ахмадияна, представителя Верховного лидера и секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран, в Санкт-Петербурге, Россия.