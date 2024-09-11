11 сент. 2024 г., 19:55
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран и Бразилия подчеркнули укрепление политических, экономических и безопасностных отношений

11 сент. 2024 г., 19:55
??????? ID: 85594112
Иран и Бразилия подчеркнули укрепление политических, экономических и безопасностных отношений

Тегеран, 11 сентября, ИРНА - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана на полях саммита высокопоставленных представителей в области безопасности БРИКС встретился и провел переговоры с Селсо Амориму, специальным помощником Президента Бразилии.

Али Акбар Ахмадиян в ходе продолжающихся консультаций с высокопоставленными политическими и безопасностными официальными лицами, участвующими в Саммите безопасности БРИКС, в среду после обеда во время встречи с Специальным помощником Президента Бразилии подчеркнул дальнейшее развитие и углубление двустороннего сотрудничества в экономической и торговой сферах, науке, технологиях и передовых отраслях промышленности, а также сотрудничество в рамках БРИКС.

Встреча высокопоставленных представителей сферы безопасности стран-участниц БРИКС состоялась в среду с участием Али Акбара Ахмадияна, представителя Верховного лидера и секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран, в Санкт-Петербурге, Россия.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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