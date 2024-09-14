Российский исследователь: визит Пезешкиана в Ирак был стратегически важным

«Этот визит также воспринимается как шаг Ирана по укреплению своих дипломатических позиций и увеличению поддержки со стороны исламских стран и региональных партнеров», - добавил Абросимов.

«Визит Пезешкиана в Ирак вошла в историю как важное событие в отношениях Тегерана и Багдада, - отметил он. - Это был его первый зарубежный визит после вступления в должность президента Ирана, и он имел политическое и стратегическое значение для региона».

Российский исследователь, указав на встречу президента Исламской Республики Иран в Багдаде с президентом и премьер-министром Ирака, отметил, что основной целью этих переговоров было углубление экономического и политического сотрудничества, а также укрепление стабильности в регионе.

Он назвал другим важным аспектом этого визита переговоры о расширении экономических отношений между Ираном и Ираком, отметив, что было подписано 14 меморандумов в таких областях, как безопасность, энергетика, торговля и экономика.