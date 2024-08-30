30 авг. 2024 г., 09:08
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Новости ID: 85582916
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"Исламский джихад": Израиль отверг предложения о прекращении огня в Газе

30 авг. 2024 г., 09:08
Новости ID: 85582916
"Исламский джихад": Израиль отверг предложения о прекращении огня в Газе

Тегеран, 30 августа, ИРНА – Палестинское движение "Исламский джихад" вечером в четверг в заявлении сообщило, что сионистский режим отклонил предложения о прекращении огня в Газе.

«Оккупанты отвергли все предложения о прекращении агрессии против сектора Газа», - говорится в заявлении движения "Исламский джихад".

В документе также подчеркивается, что «оккупационный режим стремится к полному господству над палестинскими территориями».

Несмотря на мировые призывы к прекращению огня в Газе, а также усилия посредников, включая Египет, США и Катар, по прекращению боевых действий и обмену пленными, Израиль продолжает свою кровавую бойню в Газе. Переговоры между ХАМАС и Израилем, которые велись при посредничестве Египта, Катара и США с целью достижения прекращения огня в Газе и обмена пленными между двумя сторонами, до сих пор не привели к результатам.

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