"Исламский джихад": Израиль отверг предложения о прекращении огня в Газе

«Оккупанты отвергли все предложения о прекращении агрессии против сектора Газа», - говорится в заявлении движения "Исламский джихад".

В документе также подчеркивается, что «оккупационный режим стремится к полному господству над палестинскими территориями».

Несмотря на мировые призывы к прекращению огня в Газе, а также усилия посредников, включая Египет, США и Катар, по прекращению боевых действий и обмену пленными, Израиль продолжает свою кровавую бойню в Газе. Переговоры между ХАМАС и Израилем, которые велись при посредничестве Египта, Катара и США с целью достижения прекращения огня в Газе и обмена пленными между двумя сторонами, до сих пор не привели к результатам.