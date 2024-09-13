13 сент. 2024 г., 15:08
??????? ID: 85595166
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2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран: утверждение сионистского режима о пленении иранских военных советников в "Мисьяфе" является ложью

13 сент. 2024 г., 15:08
??????? ID: 85595166
Иран: утверждение сионистского режима о пленении иранских военных советников в "Мисьяфе" является ложью

Тегеран, 13 сентября, ИРНА - Посольство Ирана в Сирии заявило, что ни один иранский военный советник не пострадал и не был взят в плен в результате атаки сионистского режима на Мисьяф в Сирии.

Посольство Исламской Республики Иран в Дамаске, столице Сирии, в сообщении, опубликованном на его официальной странице в социальных сетях, заявило, что сионистский режим, после 11 месяцев безуспешности и поражений, достиг такой степени безнадежности, что для спасения себя не видит ничего, кроме убийства детей и распространения лжи.

Далее в сообщении говорится: "Мы, осуждая преступную атаку оккупационного режима на Мисьяф, в которой ни один из иранских советников не пострадал, заявляем, что утверждения Израильского режима являются ложью".

Посольство Ирана в Дамаске подчеркнуло, что только неидентифицированные СМИ, которые являются рупором этого режима, распространяют такую ложь.

Вчера сионистские СМИ утверждали, что в ходе недавней атаки на Мисьяф были захвачены два иранца с помощью вертолетов сионистского режима.

2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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