Иран: утверждение сионистского режима о пленении иранских военных советников в "Мисьяфе" является ложью

Посольство Исламской Республики Иран в Дамаске, столице Сирии, в сообщении, опубликованном на его официальной странице в социальных сетях, заявило, что сионистский режим, после 11 месяцев безуспешности и поражений, достиг такой степени безнадежности, что для спасения себя не видит ничего, кроме убийства детей и распространения лжи.

Далее в сообщении говорится: "Мы, осуждая преступную атаку оккупационного режима на Мисьяф, в которой ни один из иранских советников не пострадал, заявляем, что утверждения Израильского режима являются ложью".

Посольство Ирана в Дамаске подчеркнуло, что только неидентифицированные СМИ, которые являются рупором этого режима, распространяют такую ложь.

Вчера сионистские СМИ утверждали, что в ходе недавней атаки на Мисьяф были захвачены два иранца с помощью вертолетов сионистского режима.