Иранский спутник "Чамран 1" успешно запущен ракетой-носителем "Гаем-100"

Исследовательский спутник "Чамран 1" был разработан компанией "Электронная промышленность Ирана" (IEI) в сотрудничестве с Авиационно-космическим институтом Ирана и частными наукоемкими компаниями.

Этот спутник весит около 60 кг, и его основная задача заключается в тестировании аппаратных и программных систем для подтверждения технологии маневрирования на орбите на высоте и в фазе.

Ракета-носитель на твердом топливе «Гаем-100», разработанная специалистами Воздушно-космических сил (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, успешно выполнила свою вторую орбитальную миссию, осуществив вывод спутника "Чамран 1" на орбиту.