Рябков призвал США "не совать нос" в ВТС Ирана и РФ

"Америка хочет поссорить наши страны и сыграть на чужом поле в собственных интересах. У них этого не получится, - подчеркнул замминистра, отвечая на вопрос, чего добивается Вашингтон подобными заявлениями. - Наше сотрудничество проверено временем, оно не содержит элементов, которые А) что-либо нарушают с точки зрения международных правовых обязательств, Б) каким-то негативным образом влияют на чью-либо безопасность либо какие-то региональные балансы".
Он добавил, что отношения Москвы и Тегеран развиваются по комплексу направлений. "Есть и военно-техническое сотрудничество, никто это не отрицает. Но не дело США лезть, совать свой нос в чужие вопросы. Они должны заниматься своими проблемами, которых множество на Североамериканском континенте в пределах границ США", - заключил Рябков.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности 13 сентября назвал утверждения Запада о поставках Ираном баллистических ракет России беспочвенными инсинуациями. По его словам, они подаются западными союзниками Киева, чтобы обеспечить повод для принятия решения по нанесению Украиной ударов их оружием вглубь российской территории.
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