14 сент. 2024 г., 19:24
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Новости ID: 85596402
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«Хезболла» нанесла новые совместные атаки по сионистским военным базам

14 сент. 2024 г., 19:24
Новости ID: 85596402
«Хезболла» нанесла новые совместные атаки по сионистским военным базам

Тегеран, 14 сентября. ИРНА — Ливанское движение «Хезболла» начало серию комбинированных атак с использованием беспилотников и ракет на нескольких израильских военных базах на северных оккупированных территориях.

«Хезболла» объявила, что в ответ на израильскую агрессию против южных деревень и гражданских домов, особенно в деревне Кфар-Ремен, бойцы группировки обстреляли базу и штаб-квартиру 282-й артиллерийской и высокоточной ракетной бригады, а также ее склады вооружения и аварийных принадлежностей в «Йифтах Элифелет» к северо-западу от озера Тивериадское [Галилейское море], десятками ракет «Катюша», как сообщил ливанский новостной канал Al-Manar в субботу.

Кроме того, бойцы исламского сопротивления начали воздушную атаку на бригаду 810 Хермон в казармах Маале Голани с помощью боевого беспилотника, нацелившись на местонахождение офицеров и солдат точными ударами.

Кроме того, боевики «Хезболлы» обстреляли артиллерийские позиции израильской оккупационной армии в Эз-Зауре ракетами, добившись прямых попаданий.

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