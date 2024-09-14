«Хезболла» нанесла новые совместные атаки по сионистским военным базам

«Хезболла» объявила, что в ответ на израильскую агрессию против южных деревень и гражданских домов, особенно в деревне Кфар-Ремен, бойцы группировки обстреляли базу и штаб-квартиру 282-й артиллерийской и высокоточной ракетной бригады, а также ее склады вооружения и аварийных принадлежностей в «Йифтах Элифелет» к северо-западу от озера Тивериадское [Галилейское море], десятками ракет «Катюша», как сообщил ливанский новостной канал Al-Manar в субботу.

Кроме того, бойцы исламского сопротивления начали воздушную атаку на бригаду 810 Хермон в казармах Маале Голани с помощью боевого беспилотника, нацелившись на местонахождение офицеров и солдат точными ударами.

Кроме того, боевики «Хезболлы» обстреляли артиллерийские позиции израильской оккупационной армии в Эз-Зауре ракетами, добившись прямых попаданий.