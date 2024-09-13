Пезешкиян: если мусульмане будут проявлять братство друг к другу, Израиль не посмеет совершить геноцид

Масъуд Пезешкиян сегодня днем в пятницу после прибытия в Басру встретился с интеллектуалами, учеными и племенными лидерами Ирака. В своих словах он сказал, что имам Али сказал, что "мусульманин равен мусульманину", а не "верующий равен верующему". Он отметил: «Если мы, мусульмане, с любой верой и убеждениями, будем проявлять братство друг к другу, сможет ли Израиль осуществить геноцид мусульман?»

Он добавил: Раскол - это край огня, когда мы в разногласии друг с другом, мы внутри огня.

Президент подчеркнул: «Каждый день мы читаем в молитве "Наставь нас на прямой путь", то есть направь нас, наставление означает единство и сплоченность, означает держаться за нить Аллаха. В Коране упоминается прямой путь, прямой путь означает единство, означает, что мы все едины, мы все вместе».

Он сказал, что европейцы воевали друг с другом сотни лет, но сейчас они едины в защите своих границ, и спросил: «Почему мусульмане не могут сесть на поезд из Пакистана и Афганистана и поехать в Наджаф, Кербалу, Мекку и Медину?».