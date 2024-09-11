Церемония сопровождения Президента в Ирак

Президент Масъуд Пезешкиян в среду по приглашению своего иракского коллеги, отправился с официальным визитом в Ирак во главе высокопоставленной делегации политических и экономических чиновников. Его сопровождал первый вице-президент Мохаммадреза Ареф.

journalistاصغر خمسه
11 сент. 2024 г., 12:44

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