Церемония сопровождения Президента в Ирак

Президент Масъуд Пезешкиян в среду по приглашению своего иракского коллеги, отправился с официальным визитом в Ирак во главе высокопоставленной делегации политических и экономических чиновников. Его сопровождал первый вице-президент Мохаммадреза Ареф.
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