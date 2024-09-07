Президент посетил Университет командования и штаба армии и встретился с командирами армии

Масъуд Пезешкиян сегодня после полудня посетил Университет командования и штаба армии и, осмотрев различные отделы этого университета, встретился с командирами армии.

На этом визите, который состоялся в присутствии главнокомандующего армией, были представлены Президенту некоторые из последних достижений и возможностей Вооруженных Сил Исламской Республики Иран, включая беспилотные возможности, информационное превосходство, самодостаточность, оперативную готовность и авторитетное присутствие Вооруженных Сил Исламской Республики Иран на сухопутных, воздушных, морских и международных водных границах в форме документального фильма.

На встрече также генерал-лейтенант Сейед Абдоррахим Моусави, главнокомандующий Вооруженными Силами Исламской Республики Иран, в своем выступлении приветствовал Пезешкияна и разъяснил важнейшие стратегии армии по повышению национального авторитета.