7 сент. 2024 г., 18:06
Новости ID: 85589626
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Президент посетил Университет командования и штаба армии и встретился с командирами армии

7 сент. 2024 г., 18:06
Новости ID: 85589626
Президент посетил Университет командования и штаба армии и встретился с командирами армии

Тегеран, 7 сентября, ИРНА- Президент сегодня после полудня посетил Университет командования и штаба армии (Дафос) и встретился с командирами Вооруженных Сил Исламской Республики Иран.

Масъуд Пезешкиян сегодня после полудня посетил Университет командования и штаба армии и, осмотрев различные отделы этого университета, встретился с командирами армии.

На этом визите, который состоялся в присутствии главнокомандующего армией, были представлены Президенту некоторые из последних достижений и возможностей Вооруженных Сил Исламской Республики Иран, включая беспилотные возможности, информационное превосходство, самодостаточность, оперативную готовность и авторитетное присутствие Вооруженных Сил Исламской Республики Иран на сухопутных, воздушных, морских и международных водных границах в форме документального фильма.

На встрече также генерал-лейтенант Сейед Абдоррахим Моусави, главнокомандующий Вооруженными Силами Исламской Республики Иран, в своем выступлении приветствовал Пезешкияна и разъяснил важнейшие стратегии армии по повышению национального авторитета.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Похожие новости

Ваш комментарий

You are replying to: .