14 сент. 2024 г., 19:40
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Новости ID: 85596411
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Лидер Ансаруллы: США причастны к преступлениям Израиля в Палестине

14 сент. 2024 г., 19:40
Новости ID: 85596411
Лидер Ансаруллы: США причастны к преступлениям Израиля в Палестине

Тегеран, 14 сентября. ИРНА — Лидер йеменского движения Ансарулла отметил, что США являются соучастниками преступления сионистского врага против палестинцев, подчеркнув, что если бы не США, сионистский режим не совершил бы такого преступления.

Лидер йеменского движения "Ансарулла" Абдул-Малик Бадрулдин аль-Хуси заявил, что единственный способ — остановить неверующих и лицемеров и разбить их заговоры. "Повеление джихада на пути Всемогущего Бога показывает важность этого вопроса как части миссии Пророка и его религиозных обязанностей", добавил он.

"Исламская Умма не имеет спасения и освобождения, кроме как следуя указаниям Всемогущего Бога, что включает в себя Джихад, основанный на правильных концепциях Корана и извлекающий выгоду из Посланника Бога и его пути Джихада", добавил он.

Он назвал позицию мусульман против преступления геноцида палестинской нации позорной. "Враг продолжает атаковать палестинских беженцев в их палатках, используя смертоносные американские бомбы, и в местах, которые он объявил безопасными", сказал аль-Хуси.

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