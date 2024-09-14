Лидер Ансаруллы: США причастны к преступлениям Израиля в Палестине

Лидер йеменского движения "Ансарулла" Абдул-Малик Бадрулдин аль-Хуси заявил, что единственный способ — остановить неверующих и лицемеров и разбить их заговоры. "Повеление джихада на пути Всемогущего Бога показывает важность этого вопроса как части миссии Пророка и его религиозных обязанностей", добавил он.

"Исламская Умма не имеет спасения и освобождения, кроме как следуя указаниям Всемогущего Бога, что включает в себя Джихад, основанный на правильных концепциях Корана и извлекающий выгоду из Посланника Бога и его пути Джихада", добавил он.

Он назвал позицию мусульман против преступления геноцида палестинской нации позорной. "Враг продолжает атаковать палестинских беженцев в их палатках, используя смертоносные американские бомбы, и в местах, которые он объявил безопасными", сказал аль-Хуси.