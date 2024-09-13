Чайхана Мозафарийе

Хосейн Собхани, которому 67 лет, чайханщик старинной чайханы Мозафарийе. Спустя 10 лет после того, как его старший брат Али начал работать здесь, уже 45 лет он принимает в этом тимче (купол на рынке) прохожих, торговцев и туристов, угощая их чаем. В течение последних 5 десятилетий он ежедневно с 8:30 утра, при содействии Эскандара, управляющего тимче, накрывает стол чайханы и работает до 17:30 вечера, открывая и закрывая массивные деревянные двери тимче.
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