Двадцать пятый международный конгресс и фестиваль Рояна

Церемония открытия двадцать пятого международного конгресса и фестиваля Рояна, вместе с шестым циклом вручения премии доктора Каземи, состоялась в среду с участием иранских ученых и исследователей из 14 зарубежных стран в Центре конференций Университета Шахид Бехешти.

journalistشهرام مومنی نوکنده
28 авг. 2024 г., 20:34

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