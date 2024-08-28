Двадцать пятый международный конгресс и фестиваль Рояна

Церемония открытия двадцать пятого международного конгресса и фестиваля Рояна, вместе с шестым циклом вручения премии доктора Каземи, состоялась в среду с участием иранских ученых и исследователей из 14 зарубежных стран в Центре конференций Университета Шахид Бехешти.
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