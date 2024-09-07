Иранский графический дизайнер получил вторую премию за лучший дизайн постера в Португалии

Двухгодичный международный фестиваль графики Лога в Португалии 2024 года начался с более чем 1500 поступивших на фестиваль постеров.

После оценки работ группой из восьми судей, в которую вошли Исидро Феррер, Джоана Монтейро, Руи Абреу, Агнешка Зимизска, Хосе Гарсия, Паула Шер, Руи Мендонса и Мария Рамос, в итоге в основную часть фестиваля попало 198 работ из Польши, Португалии, Швейцарии, Боснии, США, Ирана, Китая, Индонезии, Тайваня, Италии, Германии, Японии, Бельгии, России, Финляндии, Франции, Сербии, Чехии, Бразилии, Беларуси, Аргентины, Исландии, Грузии, Испании, Венгрии, Болгарии, Словении, Боснии и Герцеговины, Таиланда, Малайзии, Венесуэлы, Турции, Словакии, Канады, Мексики, Ирака, Украины и Великобритании. После окончательной оценки были объявлены победители в каждой из четырех секций фестиваля.