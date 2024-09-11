11 сент. 2024 г., 15:43
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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«Оти-ти» - фестиваль цветения голубых лотосов в Баболе

11 сент. 2024 г., 15:43
??????? ID: 85593917
«Оти-ти» - фестиваль цветения голубых лотосов в Баболе

Тегеран, 11 сентября, ИРНА - Прекрасные лотосы водно-болотных угодий Хейдаркала в Баболе, Мазандаран, которые на протяжении многих лет становились одним из поводов для присутствия жителей этого города и некоторых путешественников на берегу этого водно-болотного угодья, теперь должны стать основной темой проведения культурно-туристического фестиваля, который будет проводиться под названием «Оти-ти» в этих же водно-болотных угодьях.

Жители Бабола на протяжении многих лет имеют в своем распоряжении уютное, безопасное и красивое место на восточной окраине города для проведения досуга; голубые лотосы Бабула или водно-болотные угодья Хейдаркала летом и осенью с их прекрасными розовыми цветами на поверхности воды и полетом птиц региона являются уникальным местом для проведения досуга.

По словам заместителя директора по туризму Управления культурного наследия, туризма и ремесел Мазандарана, первый этап этого фестиваля начнется 16 сентября по случаю цветения лотосов и продлится до 20 сентября.

Мехди Эсхаки сообщил также, что водно-болотные угодья с голубыми лотосами, известные также как восточные ирисы и лотосы, являются редкими природными достопримечательностями страны, и эти водно-болотные угодья - одна из самых примечательных природных достопримечательностей Мазандарана.

«Оти-ти» означает «цветение воды».

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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