Арагчи: Диалог должен строиться на основе взаимного уважения, а не на угрозах и давлении

"Удивительно, что западные страны до сих пор не знают, что санкции являются неэффективным инструментом и не могут навязать Ирану свою собственную повестку дня с помощью санкций", сказал Арагчи, комментируя новые санкции западных стран против Ирана.

"Это неудачный опыт как в ядерных вопросах, так и в других вопросах. Меня удивляет, что у них все еще есть надежда и они действуют, исходя из этого неудачного опыта", отметил он.

"Санкции — это инструмент давления и инструмент конфронтации, а не инструмент сотрудничества, и этот инструмент потерпел неудачу, потому что не смог быть эффективным на практике", сказал Арагчи.

"Страны, которые когда-то наложили на нас санкции за колючую проволоку, теперь достигли точки, когда они сами заявляют, что Иран экспортирует и продает современное оружие. Это стало результатом санкций. То, что они все еще ищут этот неудачный опыт, действительно удивительно, и я рекомендую им изменить свой курс", резюмировал глава МИД Ирана.