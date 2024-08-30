30 авг. 2024 г., 15:13
Новости ID: 85583186
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Отношения Ирана и Совета сотрудничества стран Персидского залива должны перейти на новый этап взаимопонимания: Аракчи

30 авг. 2024 г., 15:13
Новости ID: 85583186
Отношения Ирана и Совета сотрудничества стран Персидского залива должны перейти на новый этап взаимопонимания: Аракчи

Тегеран, 30 августа, ИРНА - Министр иностранных дел сказал, что Иран заинтересован в укреплении дружественных и братских отношений с Советом сотрудничества стран Персидского залива и его членами, и убежден, что отношения между Ираном и Советом сотрудничества должны перейти на новый этап взаимопонимания и сотрудничества.

Генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива Джасим Мухаммед Аль-Бадави в телефонном разговоре с Аббасом Аракчи поздравил его с назначением на должность министра иностранных дел нашей страны и обсудил пути сотрудничества и укрепления отношений между Исламской Республикой Иран и Советом сотрудничества стран Персидского залива.

Генеральный секретарь Совета сотрудничества Персидского залива, подчеркнув важность роли Исламской Республики Иран в повышении мира и стабильности в регионе, отметил, что члены Совета сотрудничества стран Персидского залива заинтересованы в консультациях и взаимодействии с Исламской Республикой Иран по поводу крупных региональных вызовов.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Похожие новости

Ваш комментарий

You are replying to: .