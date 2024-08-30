Отношения Ирана и Совета сотрудничества стран Персидского залива должны перейти на новый этап взаимопонимания: Аракчи

Генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива Джасим Мухаммед Аль-Бадави в телефонном разговоре с Аббасом Аракчи поздравил его с назначением на должность министра иностранных дел нашей страны и обсудил пути сотрудничества и укрепления отношений между Исламской Республикой Иран и Советом сотрудничества стран Персидского залива.

Генеральный секретарь Совета сотрудничества Персидского залива, подчеркнув важность роли Исламской Республики Иран в повышении мира и стабильности в регионе, отметил, что члены Совета сотрудничества стран Персидского залива заинтересованы в консультациях и взаимодействии с Исламской Республикой Иран по поводу крупных региональных вызовов.