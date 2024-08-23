Иран не откажется от своего абсолютного права нанести ответный удар по Израилю

Глава МИД Ирана в ходе отдельных телефонных переговоров с министрами инотсранных дел Франции и Великобритании Стефаном Сежурне и Дэвидом Лэмми подчеркнул абсолютное право Исламской Республики Иран ответить на преступный и террористический акт сионистского режима в Тегеране.

Аракчи назвал преступные действия сионистского оккупационного режима по убийству политического лидера ХАМАС в Тегеране непростительным нарушением безопасности и суверенитета Ирана, подтвердив что Ирана имеет право наказать агрессора.