23 авг. 2024 г., 19:56
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Иран не откажется от своего абсолютного права нанести ответный удар по Израилю

23 авг. 2024 г., 19:56
??????? ID: 85576813
Иран не откажется от своего абсолютного права нанести ответный удар по Израилю

Тегеран, 23 августа. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонных переговоров со своими коллегами из Британии и Франции заявил, что Иран не откажется от своего абсолютного права нанести ответный удар по Израилю за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Глава МИД Ирана в ходе отдельных телефонных переговоров с министрами инотсранных дел Франции и Великобритании Стефаном Сежурне и Дэвидом Лэмми подчеркнул абсолютное право Исламской Республики Иран ответить на преступный и террористический акт сионистского режима в Тегеране.

Иран не откажется от своего абсолютного права нанести ответный удар по Израилю

Аракчи назвал преступные действия сионистского оккупационного режима по убийству политического лидера ХАМАС в Тегеране непростительным нарушением безопасности и суверенитета Ирана, подтвердив что Ирана имеет право наказать агрессора.

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