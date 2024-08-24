24 авг. 2024 г., 15:43
Новости ID: 85577708
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Аракчи: мы будем поддерживать ось Сопротивления

24 авг. 2024 г., 15:43
Новости ID: 85577708
Аракчи: мы будем поддерживать ось Сопротивления

Тегеран, 24 августа - ИРНА - Аббас Аракчи, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, сказал, что МИД будем обеспечивать безопасность и национальные интересы в координации с Вооруженными Силами и будет оказывать полную поддержку сопротивлению.

В субботу Аббас Аракчи заявил журналистам: «Связь с осью сопротивления является фундаментальной, и мы будем оказывать полную поддержку оси сопротивления».

Подчеркнув важность Сопротивления, Аракчи сказал: «Мы будем оказывать полную поддержку оси сопротивления и несправедливо угнетаемому народу Газы. Операция "Верное обещание" была примером соединения поля и дипломатии, которую покойный Амир Абдоллахиян пытался осуществить».

Он дал понять: «"Верное обещание" не только дало решительный ответ, но и предотвратило расширение войны в регионе. Так будет и сегодня. Мы в координации с Вооруженными Силами будем обеспечивать безопасность и национальные интересы страны».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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