Аракчи: мы будем поддерживать ось Сопротивления

В субботу Аббас Аракчи заявил журналистам: «Связь с осью сопротивления является фундаментальной, и мы будем оказывать полную поддержку оси сопротивления».

Подчеркнув важность Сопротивления, Аракчи сказал: «Мы будем оказывать полную поддержку оси сопротивления и несправедливо угнетаемому народу Газы. Операция "Верное обещание" была примером соединения поля и дипломатии, которую покойный Амир Абдоллахиян пытался осуществить».

Он дал понять: «"Верное обещание" не только дало решительный ответ, но и предотвратило расширение войны в регионе. Так будет и сегодня. Мы в координации с Вооруженными Силами будем обеспечивать безопасность и национальные интересы страны».