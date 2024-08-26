Арагчи: Ответ на террористический акт израильского режима в Тегеране неизбежен

«Вчера и сегодня министры иностранных дел Египта, Турции и Саудовской Аравии совершили телефонные звонки с поздравлениями. Движение к сильному и объединенному региону посредством диалога, сотрудничества, единодушия и взаимодействия со странами региона является приоритетом внешней политики правительства четырнадцатого созыва», - написал министр на своей странице в социальной сети X.

«Вчера и сегодня также министры иностранных дел Азербайджана и Армении выразили поздравления в ходе телефонного разговора, - добавил он. - Кавказский регион имеет для Исламской Республики Иран геополитическое и стратегическое значение. Историческая, культурная и географическая близость удвоила важность расширения отношений со странами региона».

Министр сообщил, что сегодня состоялся телефонный разговор с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни, в ходе которого тот выразил свои поздравления. «Мы подробно обсудили ситуацию в регионе. Я сказал ему, что ответ на террористический акт израильского режима в Тегеране неизбежен. Реакция будет точной и рассчитанной. В отличие от израильского режима, Иран не стремится к эскалации напряженности, хотя и не боится ее», - заявил иранский дипломат.