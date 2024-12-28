Багаи: Иран и Китай полны решимости укрепить мир и безопасность на международном уровне

Эсмаил Багаи, официальный представитель министерства иностранных дел, написал на своей личной странице в социальной сети “X”: «Аббас Аракчи, министр иностранных дел, находится сегодня в Пекине с первым официальным двусторонним визитом за пределы региона с момента вступления в должность».

Он сказал: «У Аракчи состоялся очень полезный и всеобъемлющий разговор со своим китайским коллегой Ван И по широкому кругу двусторонних, региональных и международных вопросов».

Он продолжил: «Иран и Китай, как всеобъемлющие стратегические партнеры, полны решимости расширять тесные двусторонние консультации для укрепления двусторонних отношений и продвижения интересов двух народов, а также для содействия верховенству закона, миру и безопасности на международном уровне».