28 дек. 2024 г., 15:37
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Багаи: Иран и Китай полны решимости укрепить мир и безопасность на международном уровне

28 дек. 2024 г., 15:37
??????? ID: 85703175
Багаи: Иран и Китай полны решимости укрепить мир и безопасность на международном уровне

Тегеран, 28 декабря, ИРНА – Представитель министерства иностранных дел заявил, что Иран и Китай, как всеобъемлющие стратегические партнеры, полны решимости расширять тесные двусторонние консультации для укрепления двусторонних отношений и продвижения интересов двух народов, а также для содействия верховенству закона, миру и безопасности на международном уровне.

Эсмаил Багаи, официальный представитель министерства иностранных дел, написал на своей личной странице в социальной сети “X”: «Аббас Аракчи, министр иностранных дел, находится сегодня в Пекине с первым официальным двусторонним визитом за пределы региона с момента вступления в должность».

Он сказал: «У Аракчи состоялся очень полезный и всеобъемлющий разговор со своим китайским коллегой Ван И по широкому кругу двусторонних, региональных и международных вопросов».

Он продолжил: «Иран и Китай, как всеобъемлющие стратегические партнеры, полны решимости расширять тесные двусторонние консультации для укрепления двусторонних отношений и продвижения интересов двух народов, а также для содействия верховенству закона, миру и безопасности на международном уровне».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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