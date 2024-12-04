Заместитель премьер-министра Китая встретился с первым вице-президентом Ирана

Чжан Хоучэн, заместитель премьер-министра Китая в среду утром встретился и провел переговоры с Мохаммадрезой Арефом, первым вице-президентом Ирана, в рамках реализации разделов всеобъемлющей стратегической программы Ирана и Китая в комплексе Саад-Абада в Тегеране.
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