Заместитель премьер-министра Китая встретился с первым вице-президентом Ирана

Чжан Хоучэн, заместитель премьер-министра Китая в среду утром встретился и провел переговоры с Мохаммадрезой Арефом, первым вице-президентом Ирана, в рамках реализации разделов всеобъемлющей стратегической программы Ирана и Китая в комплексе Саад-Абада в Тегеране.