28 дек. 2024 г., 10:25
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Встреча министров иностранных дел Ирана и Китая

28 дек. 2024 г., 10:25
??????? ID: 85702667
Встреча министров иностранных дел Ирана и Китая

Тегеран, 28 декабря, ИРНА – Глава МИД Ирана Сейед Аббас Арагчи провел встречу с главой иностранных дел Китая Ван И в Пекине.

Глава Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Сейед Аббас Арагчи, посетивший Пекин по официальному приглашению министра иностранных дел Китая, сегодня провел встречу с Ван И.

Встреча министров иностранных дел Ирана и Китая

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, в четверг, 26 декабря, проинформировал о визите Арагчи в Китай с целью проведения консультаций по вопросам двусторонних отношений и хода реализации программы всеобъемлющего сотрудничества с официальными лицами Китая.

«Визит Арагчи в Пекин, который начнется в пятницу по официальному приглашению министра иностранных дел Китая Ван И, является первым официальным визитом министра иностранных дел 14-го правительства в эту страну, - заявил Багаи. - В ходе визита планируется обсудить двусторонние отношения, реализацию программы всеобъемлющего сотрудничества, а также региональные и международные события».

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