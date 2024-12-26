Министр иностранных дел Ирана посетит Китай с визитом

Эсмаил Багаи, официальный представитель МИД, сегодня, в четверг, объявил официальном визите заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Китай.

Багаи, отметив очень хорошие отношения между Исламской Республикой Иран и Китайской Народной Республикой во всех областях, сказал: «визит Аракчи в Пекин, который состоится по приглашению министра иностранных дел Китая Ван И и начнётся в субботу, станет первым официальным визитом министра иностранных дел четырнадцатого правительства Ирана в эту страну. Помимо обсуждения двусторонних отношений и хода реализации всеобъемлющей программы сотрудничества, планируется также обсудить региональные и международные события.