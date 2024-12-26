26 дек. 2024 г., 20:27
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Министр иностранных дел Ирана посетит Китай с визитом

26 дек. 2024 г., 20:27
??????? ID: 85701720
Министр иностранных дел Ирана посетит Китай с визитом

Тегеран, 26 декабря, ИРНА - Пресс-секретарь МИД Ирана объявил о поездке Аракчи в Китай для обсуждения двусторонних отношений и хода реализации всеобъемлющей программы сотрудничества с китайскими властями.

Эсмаил Багаи, официальный представитель МИД, сегодня, в четверг, объявил официальном визите заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Китай.

Багаи, отметив очень хорошие отношения между Исламской Республикой Иран и Китайской Народной Республикой во всех областях, сказал: «визит Аракчи в Пекин, который состоится по приглашению министра иностранных дел Китая Ван И и начнётся в субботу, станет первым официальным визитом министра иностранных дел четырнадцатого правительства Ирана в эту страну.  Помимо обсуждения двусторонних отношений и хода реализации всеобъемлющей программы сотрудничества, планируется также обсудить региональные и международные события.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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