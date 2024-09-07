Возобновление протестов сторонников Палестины в Амстердамском университете в Нидерландах

С началом нового учебного года в университетах студенческие протесты против действий сионистского режима набирают новую силу.

Сотни нидерландских студентов собрались в Амстердамском университете, чтобы выразить протест против непрекращения связей университета с израильскими учреждениями.

Ранее Роттердамский университет Эразма прекратил свое сотрудничество с израильскими учреждениями.

Студенты, подняв флаг Палестины, призвали к бойкоту Израиля и скандировали лозунги за "освобождение Палестины от моря до реки". Студенты также подчеркнули, что "Израиль является террористическим государством", и потребовали прекращения его оккупации.