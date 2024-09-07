7 сент. 2024 г., 17:17
Новости ID: 85589598
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Возобновление протестов сторонников Палестины в Амстердамском университете в Нидерландах

7 сент. 2024 г., 17:17
Новости ID: 85589598
Возобновление протестов сторонников Палестины в Амстердамском университете в Нидерландах

Тегеран, 7 сентября, ИРНА - Сотни студентов Амстердамского университета в Нидерландах провели демонстрации, требуя, чтобы университет прекратил связи с израильскими учреждениями.

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С началом нового учебного года в университетах студенческие протесты против действий сионистского режима набирают новую силу.

Сотни нидерландских студентов собрались в Амстердамском университете, чтобы выразить протест против непрекращения связей университета с израильскими учреждениями.

Ранее Роттердамский университет Эразма прекратил свое сотрудничество с израильскими учреждениями.

Студенты, подняв флаг Палестины, призвали к бойкоту Израиля и скандировали лозунги за "освобождение Палестины от моря до реки". Студенты также подчеркнули, что "Израиль является террористическим государством", и потребовали прекращения его оккупации.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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