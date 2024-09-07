Салами: Мы поразили 12 израильских кораблей

Генерал-лейтенант Хосейн Салами в субботу во время визита Президента в строительный штаб Хатама аль-Анбиа сказал: «В Красном море и Средиземном море они атаковали 14 наших кораблей, чтобы мы не могли экспортировать нефть. Израильский режим совершил этот акт очень тайно и неясно. Мы в ответ поразили 12 их кораблей. После того, как мы поразили пятый корабль, они подняли руки и сказали, чтобы мы прекратили морские бои».

Он добавил: «Мы находились в глубоком кризисе. Генерала Солеймани убили, украинский самолет разбился, коронавирус распространился, экономические санкции были введены в максимальной степени, и они пытались изолировать нас. Мы, как Корпус стражей Исламской революции, должны были создать сдерживающий фактор и преграду. В морских боях мы обеспечили безопасность морских путей, санкции были нарушены, мы справились с коронавирусом, разработали вакцину и предоставили все ресурсы для лечения».