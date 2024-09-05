5 сент. 2024 г., 17:20
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Реакция Ирана на показ фальшивой карты Ближнего Востока Нетаньяху

5 сент. 2024 г., 17:20
??????? ID: 85588027
Реакция Ирана на показ фальшивой карты Ближнего Востока Нетаньяху

Тегеран, 5 сентября, ИРНА - Посольство Ирана в Лондоне, реагируя на показ фальшивой карты территорий премьер-министром Израиля, задало вопрос: "Где же тогда должна быть создана независимая палестинская государственность?".

Официальный аккаунт посольства Исламской Республики Иран в Великобритании в социальной сети "X" в ответ на недавние заявления премьер-министра Израиля написал: "Нетаньяху во время своей речи для иностранных журналистов использовал карту, на которой вообще нет Западного берега, но некоторые продолжают лицемерно говорить о двухгосударственном решении! Где же тогда должна быть создана эта независимая палестинская государственность?".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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