Реакция Ирана на показ фальшивой карты Ближнего Востока Нетаньяху

Официальный аккаунт посольства Исламской Республики Иран в Великобритании в социальной сети "X" в ответ на недавние заявления премьер-министра Израиля написал: "Нетаньяху во время своей речи для иностранных журналистов использовал карту, на которой вообще нет Западного берега, но некоторые продолжают лицемерно говорить о двухгосударственном решении! Где же тогда должна быть создана эта независимая палестинская государственность?".