Официальный аккаунт посольства Исламской Республики Иран в Великобритании в социальной сети "X" в ответ на недавние заявления премьер-министра Израиля написал: "Нетаньяху во время своей речи для иностранных журналистов использовал карту, на которой вообще нет Западного берега, но некоторые продолжают лицемерно говорить о двухгосударственном решении! Где же тогда должна быть создана эта независимая палестинская государственность?".
Реакция Ирана на показ фальшивой карты Ближнего Востока Нетаньяху
5 сент. 2024 г., 17:20
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Тегеран, 5 сентября, ИРНА - Посольство Ирана в Лондоне, реагируя на показ фальшивой карты территорий премьер-министром Израиля, задало вопрос: "Где же тогда должна быть создана независимая палестинская государственность?".
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