Амир Саид Иравани, посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в среду, посвященном Международному дню борьбы с ядерными испытаниями, добавил: «отмечая этот день, международное сообщество должно заставить режим Израиля присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) без каких-либо предварительных условий и поставить все свои ядерные объекты под полный контроль Международного агентства по атомной энергии. Ситуация вызывает беспокойство, поскольку Израиль угрожает другим странам региона ядерным уничтожением, и его ядерный арсенал представляет серьезную угрозу для регионального и глобального мира и безопасности».
Посол Ирана при ООН: ядерный арсенал Израиля представляет серьезную угрозу для мира и безопасности во всем мире
5 сент. 2024 г., 14:24
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Тегеран, 5 сентября, ИРНА – Амир Саид Иравани, посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций, подчеркнул, что режим Израиля угрожает другим странам региона ядерным уничтожением, и его ядерный арсенал представляет серьезную угрозу для регионального и глобального мира и безопасности.
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