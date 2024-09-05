Посол Ирана при ООН: ядерный арсенал Израиля представляет серьезную угрозу для мира и безопасности во всем мире

Амир Саид Иравани, посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в среду, посвященном Международному дню борьбы с ядерными испытаниями, добавил: «отмечая этот день, международное сообщество должно заставить режим Израиля присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) без каких-либо предварительных условий и поставить все свои ядерные объекты под полный контроль Международного агентства по атомной энергии. Ситуация вызывает беспокойство, поскольку Израиль угрожает другим странам региона ядерным уничтожением, и его ядерный арсенал представляет серьезную угрозу для регионального и глобального мира и безопасности».