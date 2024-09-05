5 сент. 2024 г., 14:24
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Посол Ирана при ООН: ядерный арсенал Израиля представляет серьезную угрозу для мира и безопасности во всем мире

5 сент. 2024 г., 14:24
??????? ID: 85587925
Посол Ирана при ООН: ядерный арсенал Израиля представляет серьезную угрозу для мира и безопасности во всем мире

Тегеран, 5 сентября, ИРНА – Амир Саид Иравани, посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций, подчеркнул, что режим Израиля угрожает другим странам региона ядерным уничтожением, и его ядерный арсенал представляет серьезную угрозу для регионального и глобального мира и безопасности.

Амир Саид Иравани, посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в среду, посвященном Международному дню борьбы с ядерными испытаниями, добавил:  «отмечая этот день, международное сообщество должно заставить режим Израиля присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) без каких-либо предварительных условий и поставить все свои ядерные объекты под полный контроль Международного агентства по атомной энергии. Ситуация вызывает беспокойство, поскольку Израиль угрожает другим странам региона ядерным уничтожением, и его ядерный арсенал представляет серьезную угрозу для регионального и глобального мира и безопасности».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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