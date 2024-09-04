Число раненых израильской армии достигло более 10 тыс

Издание не уточнило количество убитых солдат сионистского режима.

9 августа израильская армия признала, что с начала войны 7 октября 2023 года убито 689 израильских военных.

Война в секторе Газа продолжается уже одиннадцатый месяц, в то время как ряд сионистских СМИ ссылаются на жесткую цензуру со стороны израильской армии при объявлении о потерях. Эта мера была предпринята из-за большого числа потерь сионистов в войне против сектора Газа и опасений дальнейшей внутренней реакции на оккупированных территориях.

Ранее сионистские СМИ сообщили, что цифры раненых, объявленные сионистской армией, сильно отличаются от статистических данных, предоставленных больницами этого режима.