4 сент. 2024 г., 13:36
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Новости ID: 85587237
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Число раненых израильской армии достигло более 10 тыс

4 сент. 2024 г., 13:36
Новости ID: 85587237
Число раненых израильской армии достигло более 10 тыс

Тегеран, 4 сентября, ИРНА – С момента начала войны между Израилем и ХАМАС 7 октября 2023 года пострадали 10 400 израильских военных. Об этом сообщил вечером во вторник израильский источник.

Издание не уточнило количество убитых солдат сионистского режима.

9 августа израильская армия признала, что с начала войны 7 октября 2023 года убито 689 израильских военных.

Война в секторе Газа продолжается уже одиннадцатый месяц, в то время как ряд сионистских СМИ ссылаются на жесткую цензуру со стороны израильской армии при объявлении о потерях. Эта мера была предпринята из-за большого числа потерь сионистов в войне против сектора Газа и опасений дальнейшей внутренней реакции на оккупированных территориях.

Ранее сионистские СМИ сообщили, что цифры раненых, объявленные сионистской армией, сильно отличаются от статистических данных, предоставленных больницами этого режима.

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