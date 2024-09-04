4 сент. 2024 г., 14:21
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Канаани: Израиль находится в стратегическом тупике в вопросе своего выживания

4 сент. 2024 г., 14:21
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Канаани: Израиль находится в стратегическом тупике в вопросе своего выживания

Тегеран, 4 августа. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что террористическая правящая группировка в Тель-Авиве зашла в стратегический тупик, пытаясь решить, как выжить.

После 11 месяцев широкомасштабной и жестокой войны против Газы и убийства почти 41 тыс. палестинцев разногласия среди израильских чиновников обострились, а намерение уйти в отставку также беспрецедентно возросло среди военных, написал Канаани в социальных сетях X в среду.

Кроме того, он сказал, что раскол, который углубляется с каждым днем ​​в Израиле, можно увидеть во всем мире, поскольку некоторые сионистские эксперты и чиновники открыто говорят об угрозе краха.

"Звук сломанной кости сионизма становится громче с каждым днем, подчеркнул представитель", добавив, что шаг по расширению поддержки Израиля для продолжения его преступлений против палестинцев — это как ставка на больную лошадь.

Военный преступник Нетаньяху поможет ускорить крах Израиля на международной и внутренней аренах с большой скоростью, если он останется.

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