7 сент. 2024 г., 16:28
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Международные организации обязаны предотвращать преступления сионистов на Западном берегу: Канани

7 сент. 2024 г., 16:28
??????? ID: 85589541
Международные организации обязаны предотвращать преступления сионистов на Западном берегу: Канани

Тегеран, 7 сентября, ИРНА - Официальный представитель Министерства иностранных дел заявил, что страны и международные организации в моральном, гуманитарном и правовом отношении обязаны предотвращать повторение военных преступлений Израильского режима на Западном берегу.

Насер Канани, официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран, в сообщении, опубликованном на его личной странице в социальных сетях, заявил: "Согласно сообщениям, силы сионистского режима после 10-дневного вторжения в лагерь Дженин и через 4 дня после нападения на город Тулькарм на Западном берегу отступили из районов Дженин и Тулькарм".

Он добавил, что "Изображения безумного разрушения всей городской инфраструктуры и коммунальных служб сектора Газа, а теперь и некоторых северных районов Западного берега, особенно в Дженине и Тулькарме, показывают, что сионистский режим разочарован в победе над сопротивлением и палестинским народом и следует стратегии "выжженной земли".

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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