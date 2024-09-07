Международные организации обязаны предотвращать преступления сионистов на Западном берегу: Канани

Насер Канани, официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран, в сообщении, опубликованном на его личной странице в социальных сетях, заявил: "Согласно сообщениям, силы сионистского режима после 10-дневного вторжения в лагерь Дженин и через 4 дня после нападения на город Тулькарм на Западном берегу отступили из районов Дженин и Тулькарм".

Он добавил, что "Изображения безумного разрушения всей городской инфраструктуры и коммунальных служб сектора Газа, а теперь и некоторых северных районов Западного берега, особенно в Дженине и Тулькарме, показывают, что сионистский режим разочарован в победе над сопротивлением и палестинским народом и следует стратегии "выжженной земли".